6 Şubat depreminin ağır yaralar bıraktığı Göksun’da dönüşüm hız kesmeden sürüyor. Büyükşehir Belediyesi koordinesinde ilçenin dört bir yanında sürdürülen çalışmalarla mahalleler, sokaklar ve caddeler adım adım yenileniyor.

E859F316 672F 42D7 B3B5 1057A48D8A89GÜLDAĞI’NA YAKIŞAN HİZMET

Bu kapsamda Güldağı Mahallesi’nde gerçekleştirilen parke döşeme ve meydan düzenleme çalışmaları, mahalleye yeni bir soluk kazandırdı. İlçe Başkanı Furkan Özdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı.

4868Eda7 8735 4B32 Beea A35060799113GÖRGEL’E TEŞEKKÜR

Yürütülen hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e, ilçemize ve mahallelerimize gösterdiği yakın ilgi ve gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Güldağı Mahallemize yapılan bu hizmet hayırlı olsun inşallah,” ifadelerini kullandı.

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