Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir seyahat imkânı sunmak için yatırımlarını tüm hızıyla sürdürüyor.

11 ilçede eş zamanlı yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Göksun’un Yeniyapan Mahallesi’nde de hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, mahalleye ulaşımı sağlayan yaklaşık 5 kilometrelik arterde genişletme çalışmalarına başladı. Yolun mevcut darlığı nedeniyle yaşanan trafik aksaklıklarının giderilmesi amacıyla başlatılan projeyle, arterin genişliği yaklaşık 2 katına çıkarılarak hem konforlu hem de güvenli ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Muhtar Güzel’den Hizmet Teşekkürü

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Yeniyapan Mahalle Muhtarı Nuh Güzel, yapılan hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Elbistan Karayolu’ndan mahallemize gelen yaklaşık 5 kilometrelik yolumuz çok dardı, bu nedenle ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşıyorduk. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel ekibini gönderdi ve şu anda yolumuzda genişletme çalışmaları yapılıyor. Aynı zamanda virajlar ve kör noktalar da düzeltiliyor. Fırat Görgel Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere mahallem ve şahsım adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.