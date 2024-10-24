Çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte hizmete başlayacak köprü, bölgede sürücülere konforlu bir seyahat imkânı sunacak.

Vatandaşlara daha konforlu seyahat imkânı sunmak için şehir merkezinin yanı sıra ilçe ve kırsal mahallelerde de yol yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Göksun’da da ulaşım atağına devam ediyor.

Bu kapsamda ilçeye kazandırılacak yeni çevre yolu üzerinde yeni köprünün inşasına başlandı. Andırın Karayolu ve Edebiyat Yolu arasında bağlantıyı sağlayacak yaklaşık 2 kilometrelik yeni çevre yolu üzerine 36 metre uzunluğunda ve 31 metre genişliğinde modern ve kullanışlı bir köprü inşa ediliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerce Göksun Çayı üzerine inşa edilen yeni köprünün temelinin inşası, demir donatıları ve betonarme uygulamaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Göksun’un yeni çevre yolunun tamamlanmasıyla birlikte hizmete başlayacak köprü, bölgede sürücülere konforlu bir seyahat imkânı sunacak.