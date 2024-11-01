Bu proje, özellikle depremzedelere yönelik olarak hayata geçirilen ORKÖY Kredi desteği ile, ailelerin ekonomik durumlarını güçlendirirken, aynı zamanda ülkemizin bal üretimine de önemli bir katkı sağlıyor.

ORKÖY Kredi destekleri, kırsalda yaşayan vatandaşların ekonomik gelişimlerini teşvik etmeyi amaçlamakta olup, hibe desteği olarak sunulan yüzde 50’lik dilim, destekten faydalanan aileler için büyük bir avantaj oluşturuyor. Bu sayede, arıcılık sektörünün gelişmesine öncü olmanın yanı sıra, yerel ekonomiler ile birlikte ülke genelinde bal üretiminde de olumlu bir etki sağlanması hedefleniyor.

Göksun Orman İşletme Müdürlüğü, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik ederek ve kırsal yaşamı destekleyerek, hem doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmakta hem de yerel halkın gelir seviyesini artırmayı amaçlıyor. Bu projeler, bölgedeki arıcılığın gelişmesine yardımcı olurken, aynı zamanda yerel halkın geçim kaynaklarını çeşitlendirmelerine de olanak tanıyor.

ORKÖY Fenni Arıcılık Projesi, hem bireysel ailelerin ekonomik durumlarını iyileştirmek hem de ülkemizin bal üretiminde sürdürülebilir bir geleceğin inşasına destek olmak için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.