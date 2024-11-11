Genç avukatlar Selçuk Kaan Özdemir ve Onur Sarıkaya tarafından kurulan hukuk bürosunun açılışı, ilçenin önemli isimlerini ve birçok davetliyi bir araya getirdi.

Açılış törenine, Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Büyük Kızılcık Yardımlaşma Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, İşçi Haklarını Koruma Derneği Genel Başkanı Muttalip Akkuş ve AK Parti Göksun İlçe Başkanı Furkan Özdemir katılım gösterdi. Sivil savunma uzmanı araştırmacı İhsan Açoğlu ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleri de açılışta yer aldı. Ayrıca Göksun Barosu’na kayıtlı çok sayıda avukat da bu önemli günde genç meslektaşlarını yalnız bırakmadı.

Açılışta konuşan Avukat Selçuk Kaan Özdemir ve Avukat Onur Sarıkaya, mesleklerinin gerektirdiği sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayarak, Göksunlu vatandaşlara hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak en iyi hizmeti vermeyi amaçladıklarını ifade etti. Özdemir ve Sarıkaya, “Göksunlu hemşehrilerimize kapımız her zaman açık. Tüm hemşehrilerimizi çay ve kahve içmeye bekleriz.” diyerek davette bulundu.

Özdemir-Sarıkaya Hukuk Bürosu, genç ve dinamik bir kadro ile Göksun’da hukuki danışmanlık ve çeşitli alanlarda avukatlık hizmeti sunmaya başladı.