Ramazan ayı, sadece oruç tutma ibadetinin değil, aynı zamanda yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygularının en güçlü şekilde hissedildiği mübarek bir zaman dilimi. Bu bilinçle hareket eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Göksun İlçe Başkanlığı, Ramazan ayı boyunca vatandaşları aynı sofrada buluşturmak için iftar çadırını hizmete açtı.

Merkez Ulu Cami yanında, parti binasının önünde kurulan iftar çadırı, Ramazan boyunca her akşam açık olacak ve tüm vatandaşlara hizmet verecek.

MHP Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek: “Ramazan, Gönülleri Birleştirme Vaktidir”

MHP Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek, Ramazan ayının manevi değerlerine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu:

“Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı, manevi duyguların zirveye ulaştığı kutlu bir zaman dilimidir. Bu ay, sadece oruç tutmakla sınırlı değildir; bir lokmayı paylaşarak bereketi artırmak, bir tebessümle gönülleri ısıtmak ve mazlumun elinden tutmak Ramazan’ın asıl ruhunu oluşturur.

MHP Göksun İlçe Başkanlığı olarak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına iftar çadırımızı kurduk. Bu sofralar sadece yemek yenilen bir alan değil, gönüllerin birleştiği, kardeşliğin pekiştiği bir buluşma noktasıdır. Soframız, yardımlaşmanın en güzel örneği olarak her akşam tüm hemşehrilerimize açık olacak.

Bu mübarek ayda, ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi, komşularımıza sahip çıkmayı ve dayanışmayı en güçlü şekilde hissettirmeyi amaçlıyoruz. Ramazan boyunca her akşam iftar çadırımızda siz değerli Göksunlu hemşehrilerimizi ağırlamaktan onur duyacağız. Hep birlikte dua ederek, bereketli sofralarımızda buluşalım. Ramazan ayının, ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum.”

Tüm Vatandaşlar Davet Edildi

Yetkililer, Ramazan ayı boyunca her akşam hizmet verecek olan iftar çadırının tüm vatandaşlara açık olduğunu belirterek, Göksun halkını bu manevi atmosferi birlikte yaşamaya davet etti.

Ramazan ayının sağlık, huzur ve bereket getirmesi temenni edilirken, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşanacağı bu sofralarda, aynı dua ile oruçların açılacağı vurgulandı.