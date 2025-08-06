40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yeni köprüyle mahallelerin ulaşımı üst seviyeye çıkarılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım konforunu artırmak için yol ve köprü yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Göksun’un kırsal mahallelerinden Temurağa’da önemli bir projeyi hayata geçiriyor.

Temurağa ve Hacıömer mahallelerini Çardak Grup Yolu’na bağlayan güzergâhta, Göksun Çayı üzerinde yer alan 50 yıllık köprü yerine daha modern ve kullanışlı bir köprü kazandırılıyor. Zamanla deforme olan ve darlığı sebebiyle ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen eski köprü, ekipler tarafından oluşturulan alternatif yolun ardından yıkıldı. Yerine, 40 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde modern bir köprü inşa edilecek. Yeni köprüyle birlikte Temurağa ve Hacıömer mahallelerinin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, araç trafiğinin güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanması hedefleniyor.

“50 Yıllık Sorunumuz Çözülüyor”

Temurağa Mahalle Muhtarı Nezir Gökkaya, yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Mahallemize ulaşım sağlayan köprümüz çok kötü durumdaydı. Durumu Büyükşehir Belediye Başkanımıza ilettik, sağ olsun ekiplerini yönlendirdi ve çalışmalara başladılar. Köprümüz yıkıldı, yerine yenisi yapılacak. Mevcut köprü mahallemizin 50 yıllık sorunuydu. Bu sorunumuzu çözüme kavuşturduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederiz” dedi.