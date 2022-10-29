Başkan Güven’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı

Başkan Güven Mesajında şunları söyledi; ”Cumhuriyet, Yüce Türk Milleti’nin binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem zirvedir. Cumhuriyetimizin kuruluş süreci de milli tarihimizin kaydettiği en meşakkatli mücadelelerden biri olmuştur.

Bizim için Cumhuriyet, bir Milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek adına yürüttüğü milli mücadelenin zafere ulaşmasıdır. Yüce Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendisine emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni, huzur ve refah dolu yarınlara ulaştırmak için hiç şüphesiz her zaman tüm gücüyle ve milli ruhuyla çalışacaktır.

Tüm bu milli duygular ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını yürekten kutluyorum. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükran duygularımla anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!”