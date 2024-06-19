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İş İnsanı Tolga Peker, Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u ziyaret Etti

Aydın'da bayram ziyaretleri kapsamında iş insanı Tolga Peker, CHP Kuşadası Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u sahibi olduğu Hotel Akbulut & Spa'da ziyaret etti. Peker, hem yeni görevinde başarılar dilemek hem de bayramlaşmak amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette samimi diyaloglar kurdu. Almanya'da faaliyetlerine devam eden Peker, yeni dönemde Akbulut'a başarılar dileyerek, bayramın tüm insanlık adına güzellikler ve barış getirmesini temenni etti. Ayrıca, Türkiye'nin bir an önce normale dönmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

İş İnsanı Tolga Peker, Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u ziyaret Etti

İş İnsanı Tolga Peker, Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u ziyaret Etti

Aydın'da bayram ziyaretleri kapsamında iş insanı Tolga Peker, CHP Kuşadası Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u sahibi olduğu Hotel Akbulut & Spa'da ziyaret etti. Peker, hem yeni görevinde başarılar dilemek hem de bayramlaşmak amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette samimi diyaloglar kurdu. Almanya'da faaliyetlerine devam eden Peker, yeni dönemde Akbulut'a başarılar dileyerek, bayramın tüm insanlık adına güzellikler ve barış getirmesini temenni etti. Ayrıca, Türkiye'nin bir an önce normale dönmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.

19 Haziran 2024 Çarşamba 12:55

Aydın'da bayram ziyaretleri kapsamında iş insanı Tolga Peker, CHP Kuşadası Meclis Üyesi Gülden Akbulut’u sahibi olduğu Hotel Akbulut & Spa'da ziyaret etti. Peker, hem yeni görevinde başarılar dilemek hem de bayramlaşmak amacıyla gerçekleştirdiği bu ziyarette samimi diyaloglar kurdu. Almanya'da faaliyetlerine devam eden Peker, yeni dönemde Akbulut'a başarılar dileyerek, bayramın tüm insanlık adına güzellikler ve barış getirmesini temenni etti. Ayrıca, Türkiye'nin bir an önce normale dönmesinin gerekliliğine vurgu yaptı.
 
Ziyaret sırasında CHP Kuşadası Meclis Üyesi Gülden Akbulut, Tolga Peker’in ziyareti nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bayram vesilesiyle iyi dileklerde bulunan Akbulut, bayramın ülkemiz ve milletimiz için güzelliklere vesile olmasını temenni etti. Yeni dönemden umutlu olduğunu belirten Akbulut, kendilerine düşen görevleri layıkıyla yerine getireceklerinden kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini vurguladı.
 
Bu samimi ziyaret sırasında, Tolga Peker ve Gülden Akbulut arasında geçen konuşmalarda, Türkiye'nin mevcut durumu ve geleceği üzerine de değerlendirmeler yapıldı. Peker, "Bayramın tüm insanlık adına güzellikler ve barış getirmesini diliyorum. Türkiye'nin bir an önce normale dönmesi gerekiyor" diyerek ülkenin içinde bulunduğu durumun önemine dikkat çekti. Bu ifadeler, bayramın sadece bireysel değil, toplumsal anlamda da bir yenilenme ve umut dönemi olması gerektiğini ortaya koydu.

Tolga Peker'in gerçekleştirdiği bu ziyaret, sadece bir bayramlaşma değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve birlik mesajlarının verildiği önemli bir buluşma oldu. Almanya'da işlerini sürdüren Peker, Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve ülkesi için en iyisini dilediğini belirtti. CHP Kuşadası Meclis Üyesi Gülden Akbulut ise yeni görevinde toplumun güvenine layık olacaklarını ve her zaman halkın yanında olacaklarını ifade etti. Bu samimi buluşma, toplumun her kesiminden insanların bir araya gelerek ortak değerler etrafında birleşebileceğini bir kez daha gösterdi.

Son Güncelleme: 19.06.2024 12:57
Anahtar Kelimeler:
Gülden AkbulutTolga Peker
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