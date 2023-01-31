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Kahramanmaraş İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminlerine ilişkin uyarıda bulunmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Kahramanmaraş İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, güncel hava tahminlerine ilişkin uyarıda bulunmaya devam ediyor.

31 Ocak 2023 Salı 12:12

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, bugün akşam saat 18.00’e kadar Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli yağışlar bekleniyor. Söz konusu yağış ile ilgili yapılan açıklamada ”Bu akşam (30.01.2023 Pazartesi) saatlerinden sonra Doğu Akdeniz’de beklenen yağışların; Adana, Osmaniye, Hatay çevreleri ile Mersin’in doğusu, Kahramanmaraş’ın güney kesimlerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışların 1100-1200 m üzeri yüksek kesimlerde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” ifadeleri yer aldı.

Muhtemel Risklere Dikkat

Bugün etkili olması beklenen yağış nedeniyle, sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar oluşabilir.

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