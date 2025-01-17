200 kapasiteli Gündüz Bakımevi’ne 42 farklı mahalleden başvuru yapılırken, kontenjanın yaklaşık 2 katı talep geldi.

Hanifi Toptaş başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını ‘Aile Yılı’ olarak ilan etmesinin ardından hem çocukların nitelikli eğitim almasını sağlamak ve hem de ailelerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi.

36-66 ay arası çocuklara hizmet verecek Şehit Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’ni ilçeye kazandıran Başkan Toptaş, 200 öğrenci kapasiteli merkezin eğitim ve öğretime başlayacağı müjdesini verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterecek Bakımevi, çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimini desteklemeye yönelik hazırlanan kapsamlı eğitim programlarıyla donatıldı.

Yoğun talebin olduğu Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’ne kayıtlar için noter huzurunda çekiliş yapıldı. Özellikle öğleci gruba, kontenjanın yaklaşık 2 katı talep gelirken, sabahçı grup için de kontenjan kadar başvuru alındı.

Modern eğitim alanları ve teknolojik donanım

Hakan Akdere Gündüz Bakımevi’nde 5 sınıf, 6 atölye alanı, yemekhane ve geniş bir bahçe bulunuyor. Her sınıf, Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına uygun materyallerle donatılmış olup, akıllı tahtalar ve 7 öğrenme merkezi (müzik, görsel sanatlar, fen ve doğa, matematik, drama ve kukla, blok, kitap-yazı farkındalığı) ile teknolojik altyapıya sahip olarak dizayn edildi. 20 öğrenci kapasiteli sınıflar, öğrencilerin daha verimli öğrenme süreçleri yaşamalarını hedefliyor.Beslenme saatleri için özel olarak tasarlanan yemekhane, temizlik ve hijyen kurallarına uygun şekilde düzenlendi. Çocukların sağlıklı bir şekilde beslenmesi için gerekli tüm detaylar düşünüldü.

Bakanlık programlarının uygulanacağı bakımevinde, spor, sanat, akıl ve zeka oyunları, değerler eğitimi ve dil eğitimi gibi branş dersleriyle çocukların çok yönlü gelişimleri destekleniyor. Bakımevi, sabahçı ve öğleci olmak üzere yarı zamanlı eğitim sistemiyle hizmet verecek.

Çocukların gelişimine özel atölyeler

Bakımevindeki atölyeler, çocukların hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak şekilde tasarlandı. Atölyeler arasında Lego Atölyesi, Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi, Dans ve Jimnastik Atölyesi, Mesleki Gelişim Atölyesi, Ev İşleri Beceri Atölyesi ve Mutfak Aşçılık Atölyesi yer alıyor. Ayrıca iç mekan oyun salonu olarak hareket atölyesi de dikkat çekiyor.

Doğayla iç içe bahçe alanı

Bakımevinin geniş bahçesi, çocukların enerjilerini atabileceği bir yaşam alanı sunuyor. Kum havuzu, ekoloji hobi bahçesi, yumuşak zemin oyun parkı ve masal köşesi ile zenginleştirilen bu alanda, çocukların doğayla bağlantı kurmaları ve sosyalleşmeleri sağlanacak. Çocukların ihtiyaçlarına uygun tasarlanan lavabolar ve tuvaletler de hem iç hem dış mekanlarda yer alıyor.

Başkan Toptaş: “Geleceğimizi güvence altına alıyoruz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kura çekimi sırasında yaptığı açıklamada, “Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için bu projeyi hayata geçirdik. Çocuklarımızın her biri geleceğimizin teminatıdır.Onların ve ailelerinin mutluluğu bizim için en büyük önceliktir. Hakan Akdere Gündüz Bakımevi, onların gelişimine katkı sağlayacak önemli bir merkez olacak. Başvuru yapan tüm ailelere teşekkür ediyor, seçilen öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.