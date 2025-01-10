“Onikişubat’ı Örnek Bir İlçe Yapacağız”

Başkan Hanefi Toptaş, göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, Onikişubat’ın geleceğini şekillendirecek projelerden de bahsetti. Toptaş, “İlçemizi her alanda daha iyi bir seviyeye taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halkımızın refahı için modern projeler geliştiriyor, kalıcı yatırımlar yapıyoruz. Amacımız, Onikişubat’ı sadece Kahramanmaraş’ta değil, Türkiye genelinde örnek bir ilçe haline getirmektir,” dedi.

Projeler ve Çözümler Dikkat Çekti

Toplantı sırasında Başkan Toptaş, belediye başkanları tarafından yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı. Sorulara verdiği samimi ve çözüm odaklı yanıtlarla dikkat çeken Toptaş, katılımcılardan tam not aldı. Ayrıca, önerilere açık yaklaşımı ve ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çözüm yolları da takdir topladı.

Osman Okumuş’tan Teşekkür Mesajı

Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kahramanmaraş İl Temsilcisi Osman Okumuş, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sn. Hanefi Toptaş’ın ilçesi için ortaya koyduğu vizyon ve projeler, hepimizi heyecanlandırdı. Onikişubat’ın gelişimi adına büyük bir özveriyle çalışan Başkanımıza, bu değerli paylaşımı ve nazik ziyareti için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.”

Birlikten Güç Doğuyor!

Kahramanmaraş’ın kalkınması ve yerel yönetimlerin güçlenmesi adına gerçekleşen bu buluşma, dayanışmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye Belediye Başkanları Birliği Kahramanmaraş Şubesi, benzer organizasyonlarla kentin geleceği için ortak akıl üretmeye devam edecek.