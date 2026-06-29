Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerinde bulunan yaklaşık yarım asırlık köprü yerine 43 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğinde ve 5 ayaklı modern köprü kazandırılıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kesintisiz sürdürürken, kırsal mahallelerin ulaşımını daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale getirecek projeleri de bir bir hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Bertiz bölgesinde yapımına başlanan yeni köprüde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor.Bölge ulaşımı açısından stratejik öneme sahip Kılağlı – Kabasakal Grup Yolu üzerinde inşa edilen yeni köprü, tamamlandığında Bertiz bölgesindeki ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltecek. Uzun yıllardır bölge halkına hizmet veren mevcut köprünün yerine inşa edilen modern yapı, geniş kapasitesi ve çağdaş mühendislik özellikleriyle dikkat çekiyor.

Yarım Asırlık Köprü Tarihe Kavuşuyor

1983 yılında hizmete alınan mevcut köprü, aradan geçen yaklaşık 43 yıllık süreçte bölgedeki nüfus artışı ve araç trafiğindeki yoğunlaşma nedeniyle yetersiz kalmaya başlamıştı. Özellikle Kılağlı, Kabasakal, Boyalı, Ağabeyli, Çatmayayla ve Baydemirli mahalleleri başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinin aktif olarak kullandığı güzergâhta, köprünün dar yapısı zaman zaman ulaşımda aksamalara neden oluyordu.

Tek şeritli ve sınırlı kapasiteye sahip mevcut köprüde özellikle büyük tonajlı araçların geçişlerinde yaşanan zorluklar, bölge sakinlerinin uzun süredir dile getirdiği önemli sorunlar arasında yer alıyordu. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan yeni yatırım sayesinde bölge, daha güvenli, daha geniş ve yüksek taşıma kapasitesine sahip bir köprüye kavuşmuş olacak.

Çalışmalar Yoğun Şekilde Sürüyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildi. Ekipler tarafından köprünün ayak imalatları sürdürülürken, demir donatı bağlama işlemleri ve betonarme uygulamaları da eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.Sahada yoğun mesai harcayan ekipler, projeyi planlanan takvim doğrultusunda tamamlayabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım ağının daha güçlü hale gelmesi hedefleniyor.

Geleceğin Ulaşım İhtiyaçlarına da Cevap Verecek

Toplam 43 metre uzunluğa, 15 metre genişliğe ve 8 metre yüksekliğe sahip olacak yeni köprü, 5 ayak üzerine inşa ediliyor. Modern mühendislik standartlarına uygun olarak projelendirilen yapı, yalnızca mevcut trafik yükünü karşılamakla kalmayacak, ilerleyen yıllarda oluşabilecek ulaşım taleplerine de cevap verebilecek kapasitede olacak.Yeni köprü sayesinde kırsal mahalleler arasındaki ulaşım bağlantısının güçlendirilmesi, trafik güvenliğinin artırılması ve bölge sakinlerinin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Ayrıca tarımsal faaliyetlerin yoğun olarak sürdürüldüğü Bertiz bölgesinde, ürün ve malzeme taşımacılığının da daha güvenli ve hızlı şekilde yapılması sağlanacak.

Bölge Muhtarlarından Başkan Görgel’e Teşekkür

Çatmayayla Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, eski köprünün bölge ulaşımında önemli sorunlara yol açtığını belirterek, “Boyalı, Kabasakal, Çatmayayla, Ağabeyli ve Karamanlı mahallelerine ulaşım sağlayan köprümüz çok dardı, ulaşımda sorun yaşıyorduk. Büyük araçlar geçerken sıkıntılar oluyordu. Eski köprümüz yerine çok daha geniş yeni bir köprü inşa ediliyor. Burası tamamlandığında bölge ulaşımı çok rahatlayacak” ifadelerini kullandı.Kabasakal Mahalle Muhtarı Sümen Üveyik ise köprünün çok sayıda mahalle tarafından kullanıldığına dikkat çekerek, “Bölgedeki birçok mahallenin aktif olarak kullandığı köprümüz çok dar olduğu için ulaşımda sorun yaşıyorduk. Büyükşehir Belediyemiz yolumuza yeni bir köprü kazandırıyor.

Fırat Görgel başkanımıza çok teşekkür ederiz” dedi.Ağabeyli Mahalle Muhtarı Mehmet Demir de eski köprüde iki aracın yan yana geçemediğini belirterek, “Şimdi eski köprü yerine çok daha geniş ve kullanışlı yeni bir köprü yapılıyor. Bu yatırım için Bertiz adına Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.Boyalı Mahalle Muhtarı Eyüp Çavdar ise yeni köprü talebinin kısa sürede karşılık bulduğunu ifade ederek, “Bertiz grup yolumuz üzerindeki eski köprü yerine yeni bir köprü yapılmasını istemiştik. Başkanımız talimat verdi ve ekipler hızla çalışmaya başladı. Yeni köprümüz hızla yükseliyor. Köprümüz çok geniş yapılıyor, inşallah artık ulaşımda hiçbir sorun yaşamayacağız” diye konuştu.