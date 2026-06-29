Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen 15 Temmuz Spor Vadisi, kısa sürede şehrin en önemli sosyal yaşam ve spor alanlarından biri haline geldi. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören tesis, özellikle yaz aylarının başlaması ve okulların tatile girmesiyle birlikte her gün yüzlerce vatandaşı ağırlıyor.

Şehrin ilk spor vadisi olma özelliğini taşıyan 15 Temmuz Spor Vadisi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda düzenlenen törenle hizmete açılmıştı. Gençlere ve sporseverlere armağan edilen tesis, aradan geçen kısa süre içerisinde Kahramanmaraşlıların vazgeçilmez buluşma noktalarından biri oldu. Günün her saatinde hareketliliğin yaşandığı spor vadisi, özellikle akşam saatlerinde yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Spor ve Sosyal Yaşam Bir Arada

Büyükşehir Belediyesinin gençlerin sportif faaliyetlere daha fazla yönelmesi, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanması ve ailelerin güvenli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla şehre kazandırdığı 15 Temmuz Spor Vadisi, sadece bir spor tesisi olmanın ötesinde sosyal yaşam alanı olarak da öne çıkıyor.Merkezi konumu ve ulaşım kolaylığı sayesinde şehrin farklı noktalarından gelen vatandaşları ağırlayan tesis, 7’den 70’e her yaştan bireye hitap ediyor. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlılar gün boyunca spor vadisinde bir araya gelerek hem spor yapıyor hem de sosyalleşme imkânı buluyor.

Modern Donatılarıyla Dikkat Çekiyor

Çok sayıda spor branşına ev sahipliği yapan 15 Temmuz Spor Vadisi, sahip olduğu modern donatılarıyla dikkat çekiyor. Tesis bünyesinde yer alan 2 basketbol sahası, 2 bocce alanı, 4 tenis kortu, 2 masa tenisi alanı, 8 pickleball sahası, açık wellness alanı, 2 tenis duvarı, 2 satranç masası ve skatepark alanı, ziyaretçilere farklı spor dallarında aktivite yapma imkânı sunuyor.Basketbol ve tenis sahalarında gün boyu sportif faaliyetler sürerken, skatepark alanı da ekstrem sporlara ilgi duyan gençlerin uğrak noktası haline geliyor.

Çocuklar Yaz Tatilini Sporla Değerlendiriyor

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte spor vadisinde en yoğun grubu çocuklar ve gençler oluşturuyor. Günün büyük bölümünü spor alanlarında geçiren çocuklar hem eğlenme hem de fiziksel gelişimlerini destekleme fırsatı buluyor. Spor vadisi, çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaşarak açık havada vakit geçirmelerine, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de katkı sağlıyor.Aileler de çocuklarının güvenli ve düzenli bir ortamda spor yapabilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiriyor. Çocuklarını spor alanlarında izleyen aileler, kamelyalarda dinlenerek keyifli vakit geçirirken, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurunda da spor yapma imkânı buluyor.

Akşam Saatlerinde Yoğunluk Artıyor

Gündüz saatlerinde sıcak havanın etkili olduğu şehirde, özellikle akşam saatlerinde spor vadisindeki hareketlilik gözle görülür şekilde artıyor. Serinleyen havayla birlikte vatandaşlar aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte spor vadisine akın ediyor. Yürüyüş yapanlar, bisiklet sürenler, spor sahalarında vakit geçiren gençler ve çocuk oyun alanlarında eğlenen minikler, tesiste renkli görüntüler oluşturuyor.Vatandaşlar, güvenli, temiz ve düzenli yapısıyla dikkat çeken spor vadisinde hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor hem de sağlıklı bir yaşam için spor yapma fırsatı buluyor.

Vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Spor vadisinin genç ziyaretçilerinden Yahya Ademdağ, “Arkadaşlarımızla buraya geliyoruz, hep birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Hem dinleniyor hem de spor alanlarında oynuyoruz. Çok güzel bir park yapılmış, burayı çok beğendim. Böyle güzel bir alanı şehrimize kazandırdığı için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum” dedi. Dilaver Kaplan ise spor vadisinin aileler açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, “Çocuklarımla birlikte buraya geliyor, spor yapıyoruz. Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı bu spor vadisi son derece güzel olmuş. Çok temiz ve düzenli bir alan yapılmış. Ailemizle birlikte gelip kaliteli zaman geçirebileceğimiz bir yer. Spor yapmak isteyen, daha düzenli bir alanda ailesiyle keyifli vakit geçirmek isteyen herkese burayı ziyaret etmeyi tavsiye ederim” dedi.