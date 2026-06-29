Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde geleneksel olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları, bu yıl da çocuk ve gençlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde değerlendirmesi, spora yönlendirilmesi ve sporun yaşam biçimi haline getirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek eğitimler için başvuru süreci başladı.

Tüm İlçelerde 29 Farklı Branşta Eğitim

Şehrin tüm ilçelerinde düzenlenecek Yaz Spor Okulları kapsamında, çocuk ve gençlere birbirinden farklı branşlarda ücretsiz spor eğitimi verilecek. Atıcılıktan atletizme, badmintondan basketbola, futboldan güreşe, jimnastikten karateye, tenisten voleybola, satrançtan yüzmeye kadar toplam 29 farklı branşta gerçekleştirilecek eğitimlerle gençler hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlama imkânı bulacak.

6 – 17 Yaş Arasındaki Gençlere Yönelik

6 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin katılım sağlayabileceği kurslarda, alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitimler düzenlenecek. Sporun tabana yayılması, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulması ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesine katkı sunulması hedeflenen programın, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Başvurular e-Devlet Üzerinden Yapılıyor

Yaz Spor Okullarına katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebiliyor. Kayıt işlemleri, https://www.turkiye.gov.tr/gsb-spor-bilgi-sistemiadresi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Büyükşehirden Tüm Gençlere Davet

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yaz Spor Okullarının çocukların yaz tatilini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçirmelerine katkı sağlayacağı belirtilirken, tüm çocuklar ve gençler spor okullarına davet edildi.