Gerçek sınav atmosferinde ter döken 5 bin genç, bilgi düzeylerini ölçme ve eksiklerini görme fırsatı buldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin gençlik markası Pusula Maraş, eğitim alanındaki desteklerini aralıksız sürdürerek gençlerin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan adaylara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen deneme sınavlarının beşincisi yoğun katılımla gerçekleştirildi. Şehir genelinde 22 farklı merkezde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen deneme sınavına toplam 5 bin genç katıldı. Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz olarak hayata geçirdiği uygulama, KPSS’ye hazırlanan adaylara gerçek sınav atmosferini deneyimleme fırsatı sundu.

Gerçek Sınav Atmosferi Yaşatıldı

ÖSYM standartlarına uygun şekilde hazırlanan sorularla gerçekleştirilen sınavda adaylar, yalnızca akademik bilgi düzeylerini ölçmekle kalmadı; aynı zamanda sınav stresi, zaman yönetimi ve dikkat kontrolü gibi konularda da önemli bir deneyim elde etti. Alanında uzman eğitimcilerin katkılarıyla hazırlanan sorular sayesinde öğrenciler, sınav öncesinde eksik oldukları konuları tespit ederek çalışma programlarını daha verimli bir şekilde planlama imkânı buldu.Gerçek sınav koşullarını yansıtan uygulama, adayların sınav heyecanını kontrol etmelerine katkı sağlarken, mevcut başarı seviyelerini değerlendirmelerine de olanak tanıdı. Sınav sonunda elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğrenciler güçlü yönlerini pekiştirme ve eksik oldukları alanlarda yoğunlaşma fırsatı yakaladı.

“Birebir Gerçek Sınav Atmosferi Bulabiliyoruz”

Deneme sınavına katılan gençlerden Mehmet Akif Topak, uygulamanın kendileri açısından son derece faydalı olduğunu belirterek, “Büyükşehir Belediyemizin düzenlediği bu deneme sınavlarına düzenli olarak katılıyorum. Gerçekten bana çok faydası oluyor. Daha önce KPSS’ye girdiğim için burada neredeyse birebir aynı ortamı ve atmosferi bulabiliyorum diyebilirim. Gerçek sınav atmosferini ve soru tiplerini burada görebiliyoruz. Bu desteği için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Hedeflerime Ulaşmamda Önemli Bir Adım Olacak”

Bir diğer katılımcı Gülşah Avgın ise deneme sınavlarının kendisine önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “KPSS’ye kadar kendimi geliştirmek, eksiklerimi görmek ve sınav heyecanımı yenmek için Büyükşehir Belediyemizin deneme sınavlarına katılıyorum. Bu sınavlar bana çok katkı sağlıyor. İnşallah hedeflerime ulaşmamda önemli bir adım olacak bu deneme sınavları” diye konuştu.