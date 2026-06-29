Trafik akışının aksamaması için gece saatlerinde sürdürülen çalışmalarla, yaklaşık 1 kilometrelik cadde baştan sona sıcak asfaltla kaplanacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz bir ulaşım imkânı sunmak amacıyla yol yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında, şehir merkezinin önemli ulaşım akslarından biri olan Girne Caddesi’nde de kapsamlı asfalt çalışması gerçekleştiriliyor.

Trafiğin Aksamaması İçin Çalışmalar Gece Yapılıyor

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, şehir içi trafik yoğunluğunun yüksek olduğu arterlerden Girne Caddesi baştan sona yenileniyor. Bölge ulaşımı açısından kritik bir güzergâh konumunda bulunan caddede, vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilenmemesi ve trafik akışının aksamaması amacıyla çalışmalar gece saatlerinde titizlikle sürdürülüyor.

1 Kilometrelik Arter Sıcak Asfaltla Kaplanıyor

Özellikle altyapı çalışmalarının ardından yol yüzeyinde meydana gelen deformasyonlar nedeniyle sürüş konforunun azaldığı arterde, ekipler tarafından kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda yaklaşık 1 kilometre uzunluğa ve 20 metre genişliğe sahip cadde, sıcak asfalt uygulamasıyla modern ve güvenli bir ulaşım standardına kavuşturuluyor.Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Girne Caddesi’nde ulaşım konforu ve trafik güvenliğinin önemli ölçüde artırılması hedefleniyor.