Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine yönelik faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Özellikle çocuk ve gençlerin yaz tatilini daha verimli, eğitici ve sosyal açıdan gelişimlerine katkı sağlayacak şekilde değerlendirmelerini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de yaz dönemi kurslarını başlatıyor.

Kahramanmaraş Meslek Edindirme Kursları (KAMEK) bünyesinde düzenlenecek eğitim programları kapsamında; Andırın, Göksun, Elbistan ve Çağlayancerit’te farklı yaş gruplarına hitap eden birbirinden çeşitli atölye ve kurslar vatandaşlarla buluşacak. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslarla çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin hem yeni beceriler kazanması hem de yaz dönemini nitelikli etkinliklerle değerlendirmesi hedefleniyor.

Andırın’da Sanat ve Geleneksel Kültür Bir Arada

Andırın’da 6 – 18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlere yönelik düzenlenecek kurslarda; yaratıcı drama, akıl ve zekâ oyunları, el becerisi geliştirme ile halk oyunları eğitimleri verilecek. Kurslar sayesinde öğrencilerin hem sosyal gelişimlerine katkı sağlanması hem de kültürel değerlerle buluşmaları amaçlanıyor.

Göksun’da Her Yaşa Uygun Eğitimler

Göksun’da ise 7 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı eğitim programları düzenlenecek. Katılımcılar; iğne oyası, yaratıcı drama, akrilik boya, rattan örme, el becerisi geliştirme, resim ve Kur’an-ı Kerim eğitimlerinden faydalanabilecek. Farklı ilgi alanlarına hitap eden kurslarla vatandaşların kişisel gelişimlerine katkı sunulacak.

Elbistan’da Gençlere Kariyer ve Teknoloji Desteği

Elbistan’da 7 – 25 yaş aralığındaki vatandaşlara yönelik gerçekleştirilecek eğitimlerde ise gençlerin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak önemli programlar yer alıyor. Bu kapsamda POMEM ve BESYO hazırlık kurslarının yanı sıra robotik kodlama ve satranç eğitimleri düzenlenecek. Özellikle teknoloji odaklı eğitimlerle gençlerin geleceğin mesleklerine hazırlanmasına destek olunacak.

Çağlayancerit’te Çocuklara Yönelik Eğitici Atölyeler

Çağlayancerit’te ise 6 – 13 yaş aralığındaki çocuklar için akıl ve zekâ oyunları, matematik becerilerini geliştirme ve resim eğitimleri gerçekleştirilecek. Eğlenceli ve öğretici içeriklerden oluşan atölyelerle çocukların bilişsel ve sanatsal gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Başvurular Başladı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenecek yaz dönemi atölye ve kurslarına başvurular başladı. Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, https://kamek.kahramanmaras.bel.tr/ internet adresinden çevrimiçi başvuru yapabiliyor. Kurslara ilişkin detaylı bilgi ise 0552 033 99 51 numaralı WhatsApp danışma hattından alınabiliyor. Kurslara başvurular 5 Temmuz Pazar gününe kadar devam edecek.