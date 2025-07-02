Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca alınan karar doğrultusunda, şehirdeki tüm hayvan satış yerlerinin geçici süreyle hizmete kapatıldığını duyurdu.

Bakanlığın ülke genelinde uygulamaya koyduğu karar kapsamında, 81 ilde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da hayvan pazarları, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezleri geçici olarak faaliyet göstermeyecek.

Söz konusu kararın, hayvan sağlığını koruma ve olası hastalıkların yayılımını önleme amacı taşıdığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara hassasiyetle uymaları gerektiği vurgulanarak, “Tarım ve Orman Bakanlığımızın aldığı karar doğrultusunda şehrimizdeki tüm hayvan satış alanları geçici olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın, hem kendi hem de hayvan sağlığını korumak adına bu sürece duyarlılıkla yaklaşmaları önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.