Futbolda TFF 1. Lig, Basketbolda Süper Lig hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Kahramanmaraş İstiklalspor’un konser organizasyonlarıyla destek arayışına HG Hospital kayıtsız kalmadı. “İstiklal Yılı” kapsamında düzenlenen destek konseri için HG Hospital konser biletleri satın alarak kulübe anlamlı bir katkı sundu.

Geçtiğimiz sezon Kahramanmaraş İstiklalspor’a forma sponsoru, Kahramanmaraşspor’a isim sponsoru, Onikişubatspor’da yine isim sponsoru olan HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, şehir sporunun en güçlü destekçileri arasında yer almaya devam ediyor. Gürsoy, sadece sağlık alanında değil; eğitim, spor ve sosyal projelerde de kent vizyonuna katkı sunmayı sürdürüyor.

HG Holding ve HG Hospital, Kahramanmaraş’ın değerlerine sahip çıkma misyonuyla, spor kulüplerine yönelik destekleriyle fark yaratmaya devam ediyor. Bu destek, yeni sezonda hem takıma hem de taraftara moral verirken, şehirdeki iş dünyasına da örnek oluyor.

Kahramanmaraş İstiklalspor yönetimi, iki yıldır Kulübe önemli destekler veren HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı İş İnsanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy’a teşekkür ettiler.