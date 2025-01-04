Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kahramanmaraş İl Temsilciliği ve Yeniler Öğrenci Topluluğunun iş birliğinde gerçekleştirilen program İlahiyat Fakültesi öğrencisi Yunus Karapınar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program deprem şehitleri ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde açılış konuşmaları ile devam etti

Açılış konuşmalarını sırası ileTÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından Yazar İsmail Kılıçarslan "Kültürel İktidar" konulu ihtisas akademi dersini verdi.

Kılıçarslan, kültürümüzün kaynakları, kültürlenme ve tekkültürlü dünya anlayışının kültürümüz üzerindeki etkileri ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler verdi.

Kılıçarslan“Kültür; en geniş anlamda Allah'ın bize zahmetsizce elde ettiğimiz şeylerin dışında bizim emek vererek ulaştığımız herşey diyebiliriz. Biz bu elde edilenlere kendi birikim ve kültürümüzü katarız. Kültür temelde din tarih coğrafya ile birbirine tutturulmuş insanların bir topluluk oluşturarak birlikte yaşamasıdır. Kültürel birlik sayesinde birey ve toplumlar hayatını idame ettirebilmektedir.

Bugün dünya da mono kültür olarak dayatılan kültür emperyalizmi diğer kültürleri de yok etmeye çalışmaktadır. Mono kültür anlayışıyla tek kültürlülüğün peşine düşülerek kültürel hazineleri yok edilmektedir. Modern dünyanın mini kültür anlayışı yerleşik kapitalizme dayalıdır ve ilgilendiği tek şey kârını maksimize etmektir. Aynı zamanda Kültürel iktidar seçimle ya da halkın tercihiyle ortadan kaldırılamayan yerleşik iktidar biçimi olarak da karşımıza çıkmaktadır. Geniş bir kültürel birikime sahip olunan ülkemizde çok kültürlülük ve farklılıklardan gelen zenginliklerimiz var. Dünyada uygulanmakta olan birbiri ile benzeşen unsurları içeren insan ve toplumları kendi çıkarlarına göre yönlendirmeye yatkın mono kültürlü anlayışın insanlığa verecek hiçbir şeyi yoktur. Esasında insan ikna edilmeye çok yatkın bir canlıdır. Sürekli olarak ikna bombardımanına tutulan insan verilen mesajları almaya da müsait hale getirilmektedir.Kültürel iktidarda değişmez propaganda aleti ise tekrarla ikna et, devam et zinciridir. Bir şeyin sürekli tekrarı o şeyin doğru olduğu anlamına gelmez.Üzerini örtmeye çalıştığınız hakikati yalanlarla örtmeye çalışılmaktadır. Burada akıllara gelen soru ne yapabiliriz sorusudur. Bunun cevabı ise gayet basittir. Kişinin kendi sorumluluğunu başkasına havale etmeden,çözümü genelleştirerek toplumsal bir hareket beklentisine girmeden çözmemeye niyet etmesidir.Birey olarak neler yapabilirim diye düşünmek ise en büyük mücadele biçimidir.” dedi

Konuşmalarının sonunda salondakilerin sorularını da cevaplayan Kılıçarslan'a, konuşmalarını TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu hediye takdiminde bulundu.

Program İhtisas Akademide başarı gösteren öğrencilere protokol üyelerinin belge takdimi ve günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.