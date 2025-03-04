Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının manevi huzurunu ilçelerde yaşatmaya devam ediyor. Bu kapsamda “İlçemde İftar Var” mottosuyla düzenlenen iftar programlarının ikinci durağı Pazarcık olacak.

5 Mart Çarşamba günü Cevizaltı Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek program, Pazarcıklı vatandaşları bir araya getirecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu yaşatılarak vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek. Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan’ın atmosferini en güzel şekilde hissettirmek amacıyla iftar öncesinde ve sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Tüm Pazarcıklılar Gönül Sofrasına Davet Edildi

İftar programında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve ilahi dinletisiyle gönüllere huzur dolacak. Manevi atmosferin yanı sıra kültürel değerlerin de yaşatılacağı etkinlikler kapsamında, geleneksel gölge oyunu Hacivat – Karagöz gösterisi sahnelenecek. Özellikle çocuklar için keyifli anlara sahne olacak etkinlikler, Ramazan akşamını daha da anlamlı hale getirecek. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Pazarcık halkı iftar programına davet edilerek, “Ramazan ayının bereketini ve manevi huzurunu hep birlikte paylaşmak için tüm hemşehrilerimizi iftar soframıza bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.