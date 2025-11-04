Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını kesintisiz sürdürüyor. Vatandaşlara daha güvenli ve konforlu bir seyahat imkânı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, kaplıca turizminin merkezi konumundaki Ilıca bölgesinde de önemli bir yol genişletme projesi hayata geçiriliyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığınca başlatılan çalışma kapsamında, Ilıca’dan sonra Yeniyapan, Zorkun ve Gölgeli mahallelerine ulaşım sağlayan 4 kilometrelik arterde genişletme işlemleri devam ediyor. Mevcut haliyle 3 metre genişliğinde olan yol, yapılan çalışmalarla 6 metreye çıkarılıyor.

Güvenli ve Akıcı Trafik Akışı Sağlanacak

Yolun darlığı nedeniyle bölgede yaşanan ulaşım aksaklıklarının önüne geçmeyi hedefleyen proje tamamlandığında, çift yönlü trafik akışı çok daha güvenli hale gelecek. Ayrıca bölgeye ulaşımda ciddi bir rahatlama sağlanarak hem vatandaşların günlük ulaşımı kolaylaşacak hem de Ilıca’nın turizm potansiyeli daha etkin değerlendirilebilecek.

Muhtar Karalar’dan Büyükşehir’e Teşekkür

Ilıca Mahalle Muhtarı Cuma Karalar, yapılan çalışmaların bölge için büyük önem taşıdığını belirterek, “Dar olduğu için ulaşımda sıkıntı yaşanan bu yolun genişletilmesi bizleri çok memnun etti. Hem mahalle sakinlerimiz hem de Ilıca’ya gelen misafirler artık daha güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. Bu önemli hizmet için Büyükşehir Belediyemize ve Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.