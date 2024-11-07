TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşmelerinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş’ın spor yatırımları açısından ihmal edildiğini vurgulayan DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu Kahramanmaraş'ın uzun yıllardır modern bir stadyuma ve yeterli spor tesislerine sahip olmamasını eleştirerek, Gençlik ve Spor Bakanlığını harekete geçmeye davet etti.

"1 MİLYON 200 BİN NÜFUSLU BÜYÜKŞEHİR KAHRAMANMARAŞ'IN STADYUMU YOK"

Dr. Karatutlu, Kahramanmaraş'ın 1 milyon 200 bin nüfusa sahip bir büyükşehir olmasına rağmen, temel spor tesislerinden mahrum bırakıldığını belirtti. "Kahramanmaraş’ın futbol takımları, 1970'lerden kalma Batı Park sahasında, 500 kişilik bir stadyumda oynuyordu ve orası da kapatıldı. Şu anda Kahramanmaraş’ta modern bir stadyum yok doğru düzgün bir kapalı spor salonu, gençlik merkezi yok. Kahramanmaraş’ın spor tesisi yönünden sıfırlandığını çok açık ve net söylüyorum" diyerek, şehrin ciddi bir ihmalin kurbanı olduğunu ifade etti. Bakanlık yetkililerini Kahramanmaraş’a davet ederek, şehrin ihtiyaçlarının yerinde görülmesi gerektiğini vurguladı.

"KAHRAMANMARAŞ'TA YURT YETERSİZLİĞİ VE EĞİTİM ALTYAPISI SORUNLARI, ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR EDİYOR"

Kahramanmaraş'ın eğitim alanında yaşadığı zorlukları dile getiren Dr. İrfan Karatutlu, "Kahramanmaraş Üniversitesi, 2023 yılında online eğitime geçmek zorunda kaldı. 2024’te yüz yüze eğitime başlamaya çalıştı, ancak yurt yetersizliği nedeniyle bu düzen sürdürülemedi" ifadelerini kullandı. Şehirde eğitim altyapısının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Karatutlu, yurt kapasitesinin yetersizliği ve spor tesislerinin eksikliğinin öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini belirtti.

"BAKAN, KAHRAMANMARAŞ’IN STADYUMA İHTİYACI OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Dr. Karatutlu, Gençlik ve Spor Bakanı ile yaptığı kısa bir görüşmede, Kahramanmaraş’ın stadyuma ihtiyaç duymadığının kendisine iletildiğini belirterek, "Sayın Bakan, Kahramanmaraş’ın stadyuma ihtiyacı olmadığını söyledi. Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarını görmezden gelmek kabul edilemez" diyerek tepki gösterdi.

"UYUŞTURUCU SORUNU ARTIYOR, GENÇLİK MERKEZLERİ DESTEK SAĞLAMALI"

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığına dikkat çeken Karatutlu, muhtarlarla ve uzmanlarla yaptığı görüşmelerde bu konuda büyük bir endişe olduğunu belirtti. "Muhtarlarımız, düzenli olarak uyuşturucu baskınlarına tanıklık ediyor. Metamfetamin gibi tehlikeli maddelerin gençler arasında yaygın olduğunu hepimiz biliyoruz" diyerek, gençlik merkezlerinin ve spor tesislerinin eksikliğinin bu sorunla mücadeleyi zorlaştırdığını ifade etti.

"KAYSERİ'DE, SİVAS'TA, MALATYA'DA MODERN STADYUMLAR VAR, PEKİ KAHRAMANMARAŞ’A NEDEN YOK?"

Çevre illerde modern stadyumların inşa edildiğine dikkat çeken Dr. Karatutlu, "Kayseri’de, Sivas’ta, Malatya’da, Antep’te, Adana’da 28 bin ile 32 bin arasında stadyumlar var. Peki Kahramanmaraş neden ihmal ediliyor? Kahramanmaraş’ın hiç mi ihtiyacı yok?" diyerek, şehrin diğer illere kıyasla geri bırakılmasını eleştirdi. Kahramanmaraş’ın olimpiyat madalyalı atıcı Yusuf Dikeç’in memleketi olduğunu hatırlatarak, "Bu şehre bir ‘Yusuf Dikeç Stadyumu’ yapılması Kahramanmaraşlı gençler için çok değerli olacaktır" dedi.

"GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI, KAHRAMANMARAŞ’I GÖZ ARDI ETMEMELİ"

Karatutlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın geçmişte ve günümüzde Kahramanmaraş’ı göz ardı ettiğini belirterek, spor yatırımlarının şehre de ulaşması gerektiğini ifade etti. Bakanlık yetkililerini Kahramanmaraş’ın spor ve gençlik tesislerine öncelik vermeye çağırarak konuşmasını tamamladı.