Karatutlu, Kahramanmaraş’ta hava ulaşımındaki yetersizlikleri eleştirerek, “Dün yine Kahramanmaraş’a uçak inemedi, öncesinde de inemiyordu, yarın da inemeyecek. Bir şehre uçak indirememe rekoru varsa o da Kahramanmaraş’tır. Ulaştırma Bakanlığı’nı bu rekoru için tebrik ediyorum!” ifadelerini kullandı. Şehrin hava ulaşımı açısından ciddi bir şekilde ihmal edildiğini belirten Karatutlu, bu durumun ticaret, turizm ve ekonomik faaliyetlere büyük zarar verdiğini vurguladı.

Kahramanmaraş’ın ekonomik durumuna ilişkin de önemli açıklamalarda bulunan Karatutlu, “Esnaf, ticaret erbabı, sanayici zor durumda. Mücbir sebep kararının uzatılmasını ve KOSGEB kredilerinin bir an önce açılmasını bekliyor. Ancak yetkililer, bu konuda hiçbir adım atmıyor” dedi.

Kahramanmaraş’ta yapılan yeni projelerdeki yanlışlıklara değinen Karatutlu, şehir merkezine yapılan kot altı iş yerlerinin plansız ve kullanışsız olduğunu ifade etti.

Tomsuklu Sanayi Bölgesi’ne yapılan yeni hal projesine ilişkin görüşlerini paylaşan Karatutlu, “Toptancı esnafının ve küçük sanayi esnafının birleştirilmesi halkımızın beklentisidir. Ancak bu konuda bir ilerleme sağlanmamıştır. Bu sorunlar çözülmeden ekonomik kalkınmadan söz etmek mümkün değildir” dedi.

Karatutlu, Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili kurumları Kahramanmaraş’ın ulaşım ve ekonomik sorunlarına duyarsız kalmamaya çağırdı.