İşçi Şartlarını Koruma Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (İŞÇİDER), Hatay’ın Hassa ilçesinde işçilerin haklarını koruma mücadelesini yeni bir seviyeye taşıyor. İlçe Temsilciliği görevine getirilen Ahmet Balcı, işçilerin karşılaştıkları her türlü sorun için güçlü bir savunucu olacak.

“Hassa’daki Tüm İşçilerimizin Yanındayız”

Ahmet Balcı, yeni göreviyle birlikte Hassa’da kamu ve özel sektör çalışanlarının her türlü problemine çözüm üreteceklerini belirterek şu mesajı verdi:

“İşçi kardeşlerimizin emeğini korumak ve onların hak ettikleri şartlarda çalışmalarını sağlamak bizim en temel görevimizdir. Mobbing, baskı ve iş yerlerindeki diğer adaletsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiçbir işçimizi yalnız bırakmayacağız.”

Balcı, işçilerin yalnızca ekonomik değil, sosyal haklardan da mahrum bırakılmaması gerektiğine dikkat çekerek şunları ekledi:

“Bu ülkenin gerçek kalkınma gücü işçilerimizdir. Alın teriyle üreten, evine ekmek götüren kardeşlerimizin emeği kutsaldır ve hak ettiği değeri görmelidir.”

“Birlikte Güçlüyüz, Dayanışmayla Daha da Güçleneceğiz”

Balcı, Hassa’daki işçilerin yalnız olmadığını ve İŞÇİDER’in her zaman yanlarında olacağını vurguladı:

“Birlikte hareket ederek, daha güçlü bir mücadele vereceğiz. Dayanışma içinde olduğumuz sürece, hiçbir güç bizden daha büyük olamaz. İşçilerimizin her türlü hakkını, birlikte savunacağız.”

Genel Başkan Muttalip Akkuş: “İşçi Hakları Kırmızı Çizgimizdir”

İŞÇİDER Genel Başkanı Muttalip Akkuş, Hassa Temsilcisi Ahmet Balcı’nın göreve başlamasını değerlendirerek güçlü bir mesaj verdi:

“Hassa ilçemizde işçi kardeşlerimizin sesi olacak Ahmet Balcı’ya güvenimiz tamdır. Türkiye’nin dört bir yanında işçilerimizin yanındayız ve olmaya devam edeceğiz. Anadolu’nun hiçbir köşesinde işçi kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız.”

Akkuş, işçi haklarının korunmasının İŞÇİDER’in kırmızı çizgisi olduğunu vurguladı:

“Emeğiyle bu ülkenin ekonomisini ayakta tutan her işçi bizim için değerlidir. İşçi haklarını koruma mücadelemiz asla durmayacak, her gün daha da güçlenerek devam edecek.”

“Her Sahada İşçinin Yanındayız”

İŞÇİDER, Hatay Hassa’da olduğu gibi Türkiye’nin her bölgesinde işçilerin haklarını savunmaya, yaşam koşullarını iyileştirmeye ve dayanışma ruhunu büyütmeye devam ediyor.