İstanbul’da faaliyet gösteren Kahramanmaraş ili Afşin ilçesi Arıtaş Mahallesi Derneği her yıl geleneksel olarak düzenlediği Ramazan İftar sofrasında şehrin stk protokolü, renkli simaları, ses ve sahne sanatçıları ile birlikte hemşehriler buluştu.



Sunuculuğunu Özge Sıla Candemir’in yaptığı Bahçelievler Belediyesi Mehmet Akif Emre Kültür Merkezinde düzenlenen Geleneksel Arıtaşlılar Ramazan Ayı İftar Programı Hafız Yasin Güvercin’in kuran-ı kerim tilaveti ve duasıyla başlarken okunan akşam ezanıyla birlikte oruçlar açıldı.

İstanbul Arıtaşlılar Dernek Başkanı Fadime Dağlı Atak günün önemine binaen kısa, öz ve anlamlı bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Fadime Hanımefendi konuşmasında sevgili hemşehrilerim saygıdeğer dernek başkanlarım ve kıymetli hazirun her birinizi saygıyla selamlarken “başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş” olan oruç ayı Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Her yıl olduğu gibi busene de hep beraber bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben sözlerimi fazla uzatmadan önümüzdeki hafta içinde idrak edeceğimiz Kadir Gecenizi ve Mübarek Ramazan Bayramınızı en içten duygu ve düşüncelerimizle kutluyorum dedi.



Geleneksel Arıtaş Derneği iftarına İstanbul da Kahramanmaraşlıların tanınmış simalarından Leyla Büyükdereli, Dilek Parmaksız eşleriyle katılırken sanatçılarımızdan Cemile Sönmez, Aynur Özdemir, Emine Toprak, ozan Yaşar Gören, ozan Ahmet Ceren, Ozan Arabali Gülşen, fotoğraf sanatçısı emine Toprak, Çini sanatçısı Şerife Bağcıvan, gazeteci Eyüp Kadir Kılcı ailesiyle birlikte katıldı. MARAŞFED – Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu kurucu genel başkanı Uğur Yinanç, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, Afşinder Dernek Başkanı Ahmet Ardıç, Arnavutköy Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Recep Tecirli, Andırınlılar Dernek Başkan Yardımcısı Dilek Parmaksız, Yeni Elbistan Dernek Başkanı Mevlüt Yener, Göksunlular Dernek Başkanı Hayrullah Doğan, Kahramanmaraş Yurt Dernek Başkanı Harun Demir katıldı. Ayrıca Bağcılar Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanvekili Ahmet Ateş, Büyüktatlar Başkanvekili Hafız Mehmet Yanar, İstanbul Kahramanmaraşlılar Dernek Başkanı Mevlana Demirel, Elbistan Çiçek Köyü Dernek Başkanı Fazıl Çivi katıldı.