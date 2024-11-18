Son Ana Kadar Mücadele ve Dostluk Ruhu

Maç boyunca mücadeleden vazgeçmeyen iki takım da tribünlere heyecan dolu anlar yaşattı. Göztepe taraftarları, maçın başından son dakikasına kadar takımlarını coşkuyla destekleyerek müthiş bir atmosfer oluşturdu. İstiklalspor ise bu zorlu ortamda sakinliğini koruyarak uzatma dakikalarında galibiyeti elde etti. Maç sonrası İstiklalspor ekibi, Göztepe taraftarlarının ve yönetiminin centilmence misafirperverliğini sosyal medya kanallarından teşekkür ederek vurguladı.

Şehrimizin Takımı Yükselişine Devam Ediyor

KipaşHolding ,Akedaş EPSAŞ ve İskurGroup gibi büyük firmaların sponsorluk desteğiyle potada mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligdeki namağlup serisine bir yenisini daha ekledi. Şehrimizi başarıyla temsil eden takımımız, bu galibiyetle hedeflerine emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

İstiklalspor'dan Göztepe'ye Teşekkür Mesajı

Karşılaşmanın ardından İstiklalspor Yönetimi, Göztepe’ye hitaben şu açıklamada bulundu:

“Bugün takımımız Göztepe'de çok zorlu bir mücadeleden çıktı. Hafızalarımızda uzun süre kalacak bugünün ise galibiyetten çok öte bir anlamı oldu. Gün boyunca son derece sıcak karşılamaları ile bizi mahcup eden Göztepe yönetimine çok teşekkür ederiz. Ayrıca, maç öncesi yaraları hâlâ çok taze olan 6 Şubat depremine yönelik gerek saha içi duruşları gerekse tribünlerden bizlere dilen dilek yapan Göztepe taraftarlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Göztepe'nin bize gösterdiği konukseverliği aynı derecede karşılık vermek adına Kahramanmaraş'taki maçımızı dört gözle bekliyoruz. Teşekkürler...”

Bu güçlü dostluk ve spor ruhu, her iki camianın da bu tarz mücadelelerde ortaya koyduğu değerin bir kanıtı oldu.