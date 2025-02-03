2024-2025 Futbol Sezonu Nesine 3.Lig 4.Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, ligin 18.haftasında kendi sahasında Kırıkkalespor’u konuk etti.

Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada her iki takımda galibiyet için yüklense de galibiyete ulaşan taraf Kahramanmaraş İstiklalspor oldu ve puanını 35’e yükseltti. Mehmet Dizibüyük Sentetik Çim Saha’da oynanan karşılaşmada, kırmızı-beyazlı ekip etkili oyunuyla 3 puanı hanesine yazdırdı. Kahramanmaraş ekibi, aldığı bu galibiyetle üst sıralara tırmanma yolunda önemli bir adım atarken, Kırıkkale FK ise sahadan puansız ayrıldı.

TARAFTAR 90 DAKİKA BOYUNCA HİÇ SUSMADI

Taraftarlar, karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken tribünlerden takımlarına 90 dakika boyunca kesintisiz destek verdiler. Maçın başlama vuruşuyla beraber hücumda etkili olan kırmızı-beyazlılar 5. dakikada geliştirdiği etkili atak sonucu Aykut Çift’in golüyle 1-0 öne geçti. Önde olmanın verdiği avantajla topun hakimiyetini ele alan temsilcimiz, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

AYKUT ÇİFT HAT-TRICK YAPTI

Maçın ikinci yarısına etkili başlayan Kırıkkalespor, beraberlik golünü bulmak için baskısını artırırken 56.dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek durumu 1-1’e getirdi. Taraftarlara galibiyet hediye etmek isteyen İstiklalspor, beraberliğin ardından hücum hattına ağırlık verdi. Taraftarın yoğun tezahüratını da arkasına alan temsilcimiz, 66.dakikada Aykut Çift’in golüyle tekrar öne geçti. Sağlı sollu ataklarını sürdüren İstiklalspor, tekrar topun hakimiyetini ele geçirdi. 71.dakikada Aykut Çift tekrar sahneye çıktı ve takımın kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirerek hem takımının hemde kendisinin 3.golünü kaydetti. Maçın 90 dakikası 3-1 İstiklalspor galibiyetiyle tamamlanırken Aykut Çift hat-trick yaparak maçın oyuncusu oldu. Skorla birlikte kırmızı-beyazlılar puanını 35’e yükseltirken şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.