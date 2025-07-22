Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, şehir genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklara karşı vatandaşları uyardı. Yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyrettiği ve termometrelerin bazı bölgelerde 46 dereceyi gösterdiği ifade edildi.

Özellikle sağlık açısından risk grubunda yer alan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmaması gerektiği belirtildi. Öte yandan, sıcak havaların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Meteorolojik verilere göre, Kahramanmaraş’ta hafta boyunca sıcaklıkların 40 ila 46 derece arasında seyretmesi bekleniyor.