Afşin’in Çoğulhan Mahallesi’nden olup Kahramanmaraş’ta ikamet eden emekli imam Memduh Özsoy’un torunu, Ahmet ve Özlem Özkul’un kıymetli kızları, Hakan, Muttalip ve Kadir Özsoy’un sevgili yeğeni olan Halise Özkul’un vefatı, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm çevresini derinden üzdü.

Merhumenin cenazesi, bugün (08 Ocak 2025) ikindi namazına müteakiben Kahramanmaraş Mahmut Esat Coşan Camii’nden kaldırılacak ve Malik Ejder Kabristanı’na defnedilecektir. Taziyeler, Onikişubat ilçesindeki Şekerdere Taziye Evi’nde kabul edilecektir.

ANADOLUPRESS Basın Yayın Grubu olarak, merhumeye Allah’tan rahmet diliyor, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine Cenab-ı Allah’tan sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Kahramanmaraş Barosu’nda ve hukuk camiasında derin izler bırakan Halise Özkul’a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına ve meslektaşlarına başsağlığı dileriz.