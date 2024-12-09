Türkiye Geneli Kahramanmaraş Dernekleri Çalıştayı, Akdeniz bölgesinde büyük bir katılımla gerçekleşti. Organizasyon, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasını yaşatmak ve geleceğe yönelik projeler geliştirmek amacıyla düzenlendi. Çalıştay, sadece bir etkinlik değil, birlik, dayanışma ve ortak aklın gücünü ortaya koyan bir platform oldu.

17 İLDEN 33 DERNEK BAŞKANI BİR ARADA

Çalıştay, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 33 Kahramanmaraş derneğinin başkanını buluşturdu. Bu güçlü katılım, Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberlik mesajını daha da anlamlı hale getirdi. Organizasyonun katılımcı profili, çalıştaya verilen önemi ve şehrin geleceğine olan inancı bir kez daha gözler önüne serdi.

KATILIMCI PROFİLİYLE GÜÇLÜ MESAJ

Çalıştaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, geçmiş dönem Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, önceki dönem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül gibi önemli isimler katıldı. Bu isimler, çalıştaya destek vererek birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.

AK Parti Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici yaptığı konuşmada, “Kahramanmaraş’ın güçlü sesini Türkiye’nin dört bir yanına duyuruyoruz. Birlik ve kardeşlik ruhumuzla şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” diyerek bu tür etkinliklerin kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini vurguladı.

STRATEJİK KARARLAR VE GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR

Çalıştay boyunca, Kahramanmaraş’ın kültürel ve ekonomik kalkınması için kritik kararlar alındı. İşte öne çıkan başlıklar:

• Türkiye genelindeki derneklerin kurumsallaşmasını sağlamak için konfederasyon kurulması yönünde çalışmalar başlatıldı.

• Yayla şenliklerinin her yıl farklı bir ilçede düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bu adım, hem kültürel mirasın korunmasına hem de yerel kalkınmaya katkı sağlayacak.

• 12 Şubat Kurtuluş Günü etkinliklerinin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde geniş katılımlı olarak düzenlenmesi planlandı.

• Kadınların ve gençlerin dernek faaliyetlerine daha aktif katılımını sağlayacak projeler geliştirilmesine karar verildi.

• Derneklerin daha güçlü bir altyapıya sahip olması için Ar-Ge birimlerinin oluşturulması ve üyelik datalarının profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiği vurgulandı.

BİRLİKTEN KUVVET DOĞAR

Etkinlik, kültürel etkinlikler ve dayanışma ruhuyla hafızalarda yer etti. Yayla şenliklerinden hemşehri buluşmalarına kadar pek çok etkinlikle, Kahramanmaraş’ın kardeşlik ve birlik ruhunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Organizasyon, sadece Kahramanmaraşlıların değil, Türkiye’nin dört bir yanından gelen katılımcıların da büyük ilgisini çekti. Hemşehri derneklerinin sosyal medyayı daha etkin kullanması, geniş kapsamlı projelere imza atılması ve genç kuşakların bu faaliyetlere daha fazla entegre edilmesi gerektiği ortak bir hedef olarak belirlendi.

SONUÇ: GELECEĞE EMİN ADIMLAR

Kahramanmaraş Dernekler Çalıştayı, 17 farklı ilden gelen dernek başkanlarıyla birlikte, şehrin geleceğine dair güçlü bir vizyon ortaya koyarken, dayanışma ve kardeşlik ruhunun daha da pekişmesini sağladı. Çalıştay, Kahramanmaraş’ı her alanda temsil eden güçlü bir platform olarak unutulmazlar arasında yer aldı.

Haber: Muttalip Akkuş