Başvurular, 23 Ocak 2025 ile 25 Ocak 2025 tarihleri arasında çevrimiçi olarak kabul edilecek.

Alınacak Personel Kadroları

AKBEL A.Ş’nin ilanına göre, toplam 23 kişi istihdam edilecek:

Beden İşçisi (Genel): 20 kişi

20 kişi Harita Teknikeri: 2 kişi

2 kişi İnşaat Teknolojisi Teknikeri: 1 kişi

Aranan Şartlar

İlana başvuracak adayların taşıması gereken şartlar şu şekilde:

Genel Şartlar: 2018/11608 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmeliklerde belirtilen şartları taşımak.

Vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir sağlık durumu olmamak.

Görev yapılacak yerde ikamet etmeyi kabul etmek.

Daha önce iş akdi, İş Kanunu’nun 25’inci maddesi kapsamında feshedilmemiş olmak (SGK Hizmet Dökümü belgesi ile kanıtlanacak). Beden İşçisi (Genel): Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı olmak (ilçeler dâhil).

Tercihen kamuda benzer işlerde çalışmış olmak. Harita Teknikeri: Elbistan nüfusuna kayıtlı ve Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Meslek yüksekokullarının Harita ve Kadastro bölümlerinden mezun olmak.

Mimari projeleri okuyup yorumlayabilme yetisine sahip olmak.

30 yaşını geçmemiş olmak. İnşaat Teknolojisi Teknikeri: Elbistan nüfusuna kayıtlı ve Elbistan ilçesinde ikamet ediyor olmak.

Meslek yüksekokullarının İnşaat Teknolojisi bölümlerinden mezun olmak.

30 yaşını geçmemiş olmak.

Başvuru Süreci

Başvuru yapmak isteyen adaylar, yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilecek. Başvurular, 23 Ocak 2025 ile 25 Ocak 2025 tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Başvuru sonuçları ve süreçle ilgili detaylı bilgilere ilerleyen tarihlerde belediyenin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.