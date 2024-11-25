Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı ve fırtına gibi zorlu kış koşullarıyla mücadele kapsamında şehir genelinde hummalı bir çalışma yürütüyor. Ekipler, vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için 24 saat esasına dayalı olarak sahada görev yapıyor.

Şehir merkezindeki arterlerde trafik akışının güvenli bir şekilde devam etmesi amacıyla tuzlama çalışmalarını sürdüren ekipler, yoğun kar yağışının etkili olduğu ilçeler ve kırsal mahallelerde ise kar küreme çalışmalarına hız verdi. Büyükşehir Belediyesinin modern araç filosu ve deneyimli personeli, kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açarak vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmesini sağlıyor.

Tam Kadro Sahada

Olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipman ve personelini seferber etmiş durumda. Karla mücadele araçlarından greyderlere, tuzlama makinelerinden küreme ekipmanlarına kadar geniş bir araç yelpazesiyle çalışmalar kesintisiz devam ediyor.

Hedef: Güvenli ve Kesintisiz Ulaşım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca olumsuz hava koşullarının günlük yaşamı etkilememesi için çalışmalarını aralıksız sürdürme kararlılığında. Şehir genelinde sürdürülen bu kapsamlı çalışmalarla, hem ulaşımın güvenliği sağlanıyor hem de vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor.