Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi iklimini vatandaşlarla birlikte yaşatmak amacıyla düzenlediği geleneksel aşure ikramını bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirdi. Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en anlamlı simgelerinden biri olan aşure ikramı kapsamında, Tarihi Ulu Camii’nde Cuma Namazı’nın ardından 5 bin kişiye aşure dağıtıldı.Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen program, her yaştan vatandaşın yoğun ilgisine sahne olurken, Muharrem ayının manevi atmosferi Tarihi Ulu Camii avlusunda hep birlikte yaşandı. Vatandaşlar, ikram edilen aşurelerle hem bu mübarek ayın bereketini paylaştı hem de birlik ve dayanışma duygularını pekiştirdi.Programa; Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metehan, KSÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Kaymakamı Salih Çiğdem, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehir Protokolü Vatandaşlara Aşure İkram Etti

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve şehir protokolü, kazanların başına geçerek vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Uzun kuyrukların oluştuğu etkinlikte binlerce vatandaş, Muharrem ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu aynı sofranın bereketinde buluşturdu.Aşure ikramı boyunca vatandaşlarla sohbet eden Başkan Görgel ve protokol üyeleri, programa katılanların Muharrem ayını tebrik ederek birlik ve beraberlik temennisinde bulundu.

“Muharrem Ayının Birlik Beraberliğimize Vesile Olmasını Diliyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Aşure; farklılıkların bir araya gelerek oluşturduğu birlik, beraberlik ve kardeşliğin en güzel sembollerinden biri. Bizler de bu güzel geleneği yaşatmaya ve hemşehrilerimizle paylaşmaya büyük önem veriyoruz.Bugün burada binlerce vatandaşımızla aynı duaya, aynı berekete ortak olduk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin, sofralarımızdan bereketi, gönüllerimizden kardeşliği eksik etmesin. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece fiziki yatırımlarla değil, şehrimizin manevi ve kültürel değerlerini yaşatan etkinliklerle de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Muharrem ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.