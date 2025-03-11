Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının bereketini tüm ilçelerle buluşturmaya devam ediyor. Andırın, Pazarcık, Nurhak ve Çağlayancerit’in ardından “İlçemde İftar Var” programı bu kez Türkoğlu’nda gerçekleştirildi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği iftar programında, yüzlerce vatandaşa iftar yemeği ikram edildi.

Türkoğlu Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinlikte; Kur’an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, çocuklara yönelik tiyatro ve kukla gösterileri gibi etkinliklerle Ramazan’ın manevi atmosferi en güzel şekilde yaşatıldı.

Başkan Görgel, Türkoğlularla İftar Yaptı

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca da katıldı. Vatandaşlarla birlikte iftar yapan Başkan Görgel, masaları tek tek ziyaret ederek ilçe sakinleriyle sohbet etti, Ramazan aylarını tebrik etti.

Görgel: “Tüm İlçelerimizde İftar Sofralarımızı Kuruyoruz”

İftar programına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Ramazan ayının manevi atmosferini tüm ilçelerde vatandaşlarla birlikte yaşamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Görgel, “Ramazan ayı; birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu mübarek ayın manevi atmosferini tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte yaşıyoruz. ‘İlçemde İftar Var’ programımızı şehrimizin dört bir yanında sürdürüyor, her ilçemizde gönül sofraları kurarak Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaşıyoruz. Katılım sağlayan Türkoğlulu hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ramazan ayımız mübarek olsun” diye konuştu.