Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çevre düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çevreye duyarlı projeleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerine 5 bine yakın yeni ağaç kazandırıyor.

Zamanla kuruyan, doğal ömrünü tamamlayan ya da fırtına gibi çevresel faktörler nedeniyle zarar gören ağaçların yerine, kent ekosistemine uygun kurtbağrı, akasya, çınar, dişbudak ve akçaağaç gibi dayanıklı türler dikiliyor. Böylece hem şehrin estetik görünümü zenginleştiriliyor hem de çevresel sürdürülebilirlik sağlanıyor.

Kentin Geleceğine Nefes

Çalışmalar kapsamında şehirdeki mevcut yeşil alanların bakımı ve iyileştirilmesi de devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ağaçlandırma projelerinin yanı sıra park, bahçe ve diğer yeşil alanların da çevresel değerini artırmayı amaçlıyor. Çalışmaların şehrin genel ekolojik dengesi üzerinde de olumlu etkiler yaratması bekleniyor. Daha yeşil bir Kahramanmaraş için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kentin geleceğine nefes olmaya devam ediyor.