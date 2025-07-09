Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birlik ve beraberliğin simgelerinden biri olan Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramını bu yıl da sürdürüyor. Bu kapsamda 11 Temmuz Cuma günü, Abdülhamid Han Camii’nde 5 bin kişiye aşure ikramında bulunulacak.

Cuma Namazı’nın ardından başlayacak ikram programında, vatandaşlara geleneksel aşure dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar geleneksel aşure programına davet edilirken, bu manevi atmosferin birlikte yaşanmasının önemi vurgulandı.