Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefi doğrultusunda sürdürdüğü yol yatırımlarına Elbistan’da da aralıksız devam ediyor.

Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım imkânı sunmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçenin en işlek arterlerinden biri olan Çeçenistan Caddesi’nde bakım ve onarım çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, Pınarbaşı Mesire Alanı, MÜSİAD Konteyner Kent ve birçok kamu kurumuna bağlantı sağlayan Çeçenistan Caddesi’nde trafik güvenliğini tehdit eden yol bozulmaları ve çukurlar, ekiplerin soğuk asfalt yama çalışmalarıyla gideriliyor. Çeşitli nedenlerle oluşan yol deformasyonlarını tespit eden ekipler, bu noktaları titizlikle onararak hem trafik akışını rahatlatıyor hem de sürücülerin ulaşım güvenliğini artırıyor.

Sürücüler Çalışmalardan Memnun

Gerçekleştirilen çalışmalar, bölge halkı ve sürücüler tarafından da memnuniyetle karşılanıyor. Sürücüler, daha önce araç trafiğini yavaşlatan ve kazalara sebebiyet verebilecek düzeyde olan yol bozukluklarının giderilmesinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyor.