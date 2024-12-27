Cihaz, bebeğin ağlaması durumunda titreşim ve ışık yoluyla anneyi bilgilendirerek bebeğin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlayacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artıracak projelere bir yenisini daha ekledi.

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde sürdürülen çalışmalar kapsamında, işitme engelli anne adayı Sevil Sancar Gözüala’nın önemli bir ihtiyacı çözüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla hazırlanan özel bir cihazla anne adayı Sevil’e destek oldu. Teslim edilen cihaz, bebeğin ağlaması durumunda titreşim ve ışık yoluyla anneyi bilgilendirerek bebeğin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde yanıt verebilmesini sağlayacak.

“Bu Destek Benim İçin Çok Değerli”

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, cihazı anne adayı Sevil’e evinde teslim etti. Teslim sırasında cihazın kullanımına dair detaylı bir bilgilendirme yapılırken, ekipler aileyle yakından ilgilendi. Yeni cihaz sayesinde bebeğiyle daha güvenli ve huzurlu bir bağ kurabileceğini belirten Sevil Sancar Gözüala, “Büyükşehir Belediyemizin sağladığı bu cihaz benim için çok değerli. Bebeğimin ihtiyaçlarını daha rahat bir şekilde karşılayabileceğim için çok mutluyum. Bu anlamlı destek için Başkanımız Fırat Görgel’e ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; sosyal desteklerde çeşitliliğin artarak devam edeceği, ihtiyaç duyan engelli ebeveynler için titreşimli dijital bebek telsizi başvurularının Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına yapılabileceği belirtildi.