Başkan Fırat Görgel öncülüğünde insan odaklı hizmet anlayışıyla şehirdeki sosyal yardım faaliyetlerini artırarak sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde herkese ve her kesime dokunan sosyal hizmetleriyle dayanışma duygusunu güçlendirmeye devam ediyor. Sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı boyunca Dermankart, çeşitli gıda paketleri, kırtasiye yardımı, emekli pazar desteği, ev tamiratı ve malzeme desteği, yeni doğan bebek paketi,hijyen paketi, çeşitli nakdi destekler başta olmak üzere kapsamlı yardımlar ve hizmetler sunarak 74 bin aileye 600 Milyon TL’lik sosyal destek sağladı.

Dermankart, Gönül Belediyeciliğinin Somut Yansıması Oldu

Büyükşehir Belediyesi, Dermankart uygulamasıyla 2025 yılı boyunca 17 bin 198 aileye toplam 336 Milyon TL tutarında destek sağlayarak vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oldu. Bunun yanında Ramazan Ayı’nda vatandaşlara sunulan tek seferlik Sosyal Destek Kart ile 15 bin aileye 37 Milyon TL’lik destek sağladı.

Büyükşehir’in Dayanışması Sofralara Ulaştı

2025 yılı boyunca yürüttüğü gıda yardımlarıyla binlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi; ekmek fişi, gıda paketi ve glütensiz gıda paketi destekleri ile şehrin farklı bölgelerinde yaşayan binlerce aileye temel gıda paketleri ulaştırdı. Toplumsal birlikteliği pekiştiren hizmet anlayışı ile yaklaşık 10 Milyon TL’lik gıda yardımı sağlandı.

Sınava Hazırlanan Öğrencilere Büyükşehir Desteği

Sosyal belediyecilik anlayışını eğitim alanında da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılı içerisinde LGS ve YKS’ye dereceye giren öğrencilerin ailelerine de hem maddi hem de manevi destekler sundu. Bu kapsamda, LGS’de dereceye giren 363 aileye yaklaşık 5 Milyon TL, YKS’de dereceye giren 224 aileye ise yaklaşık 3 Milyon TL eğitim desteği verildi.

Büyükşehir’den Emeklilere Dayanışma Eli

Başkan Fırat Görgel öncülüğünde başlatılan sosyal destek çalışmaları kapsamında 2025 yılında emeklilere yönelik önemli sosyal destekler sunuldu. Bu kapsamda, emekli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ‘Emekli Pazar Desteği’ ile 10 bin aileye 25 Milyon TL’lik sosyal destek sağlandı.

“Vatandaşlarımızın Yanında Olmaya, Sosyal Desteklerimizi Artırmaya Devam Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “2025 yılı boyunca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak en büyük önceliğimiz, insan odaklı hizmet anlayışımızı sosyal desteklerle somutlaştırmak oldu. Şehrimizin her köşesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında yer alarak, gönül belediyeciliğini güçlü bir şekilde hayata geçirdik. Dermankart uygulamamızla binlerce aileye market alışverişi imkânı sağladık. Gıda paketlerimizle mutfaklara destek olduk, eğitimde başarı gösteren öğrencilerimizin ailelerine katkı sunduk. Emeklilerimize pazar desteği verdik, ev tamiratı ve malzeme yardımlarıyla yaşlılarımızın yaşamlarını kolaylaştırdık. Yeni doğan bebek paketleri, hijyen setleri ve nakdi yardımlarımızla da vatandaşlarımızın günlük hayatına dokunduk. Bizim için sosyal belediyecilik, sadece hizmet sunmak değil; gönüllere dokunmak, umut olmak ve vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek. Biz, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.