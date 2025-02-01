Kahramanmaraş Merkez 1 Sahası'nda idman yapan Kahramanmaraş İstiklalspor'un antrenmanını ziyaret eden Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Serkan Altunbaş ile Ali Erbilir, futbolculara tatlı ikram ederek başarı dileklerini iletti.

Nesine.com 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklalspor, 18. haftada Kırıkkale FK ile karşılaşacak. Takım, bu maçın hazırlıklarını günde iki idmanla sürdürüyor ve Edeler Taraftarlar Derneği’nin tatlı doping ile moral buldu.

Kahramanmaraş İstiklalspor Teknik Direktörü Ramazan Çelik, taraftar grubunun gösterdiği ilgiden dolayı mutluluğunu dile getirerek, "Sahiplenmek çok güzel bir duygudur. Şampiyonluk hedefimiz var ve bu hedefe ulaşmak için gayret göstereceğiz" dedi.

Edeler Taraftarlar Derneği Başkanı Halil Yaman ise, "Taraftar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve her zaman takımlarımızın yanında olacağız. Kahramanmaraş’ı sporda temsil eden her takım bizimdir" ifadelerini kullandı.