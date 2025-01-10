Açıklanan verilere göre, Aralık ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 20.410 yolcuya hizmet verildi. Bu sayı, 19.978 iç hat yolcusu ve 432 dış hat yolcusundan oluştu. Aynı dönemde, Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 196, dış hatlarda ise 3 olmak üzere toplamda 199 olarak kaydedildi.

Aralık ayında gerçekleştiren yük (kargo, posta, bagaj) trafiği toplam 162 ton olarak belirlendi.

12 aylık (Ocak-Aralık) dönem sonuçlarına göre ise Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 246.276, uçak trafiği 2.437 ve yük trafiği 2.233 ton olarak gerçekleşti.