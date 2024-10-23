Şirikçi, İstanbul’da ortaya çıkan ve büyük tepki çeken bu olayın, Kahramanmaraş’ta herhangi bir karşılığının olmadığını vurguladı. Şehirle ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Şirikçi, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da meydana gelen bu durum gerçekten çok can sıkıcı bir olay. Şehrimizle ilgili ortaya atılan iddialar ve yapılan paylaşımlar araştırılarak yapılmalı. Kahramanmaraş’ta Yenidoğan Bebek Çetesi ile ilgili herhangi bir durum bulunmuyor. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar."

Vatandaşlara Uyarı

Açıklamasında halkın bu tür asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiğini belirten Şirikçi, konuyla ilgili yetkili mercilerin açıklamalarına güvenilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Başta Türkoğlu Devlet Hastanesi ve diğer yatırımların, yaşanan depremler sonucunda hasar görmesinin ardından, yerinde inşa edilen yeni binasıyla sağlık hizmeti sunmaya hazırlandığını, İnşaat çalışmalarında sona yaklaşıldığı, sağlık hizmetlerinin sunulacağı gün için hummalı bir şekilde hazır hale getirilmeye çalıştıklarını belirtti.

"Koordinasyonun Dikkat Çekici İsmiydi"

Sağlık Müdürü Şirikçi, İl Koordinasyon Kurulunun 2024 yılı 4. dönem toplantısında paydaş kurum temsilcisi olarak sağlık yatırımları konusunda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken kurum Müdürleri arasında oldu, takdir topladı. İl Koordinasyon Kurulu ekim ayı toplantısında gündem gereği kamu kurum ve kuruluşlarımız ile belediyelerin 2024 yılı yatırımlarının dönemsel gerçekleşmeleri ve koordinasyonu gerektiren konular ele alınmıştı.