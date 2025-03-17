Merkez-1 Futbol Sahası’nda oynanan mücadele Orduspor’un santra vuruşuyla başladı. İlk dakikadan itibaren sağlı sollu ataklar geliştirerek rakip kalede gol arayan İstiklalspor, 39. dakikada Muhammet İmre ile buldu. Tecrübeli isim attığı golle skoru 1-0’a getirdi. Orduspor, beraberlik için yüklenirken aradığını bulamadı. Maçın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken ilk 45 dakika 1-0’lik skorla sonuçlandı.

Maçın 2.yarısında İstiklalspor yeniden öne geçmek için baskısını artırırken bulduğu fırsatları bir türlü gole çeviremedi. Oyuna giren Tolunay Yurtseven ise maça dinamo etkisi yarattı ve 67. dakikada golünü atarak farkı 2. ye taşıdı. Orduspor bu dakikadan sonra oyunu sertleştirirken sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ise uzatmalarda Tolunay Kafkas'ın bir gol daha bularak farkı 3 e çıkartarak ordu ekibini eli boş gönderdi.

Ligin 24.haftasında kendi evinde ağırladığı güçlü rakibi Orduspor 1967'yi 3-0'lık skorla dize getiren kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmayı başardı.Merkez-1 Futbol Sahası'nda gerçekleşen müsabakada, taraftarlarının coşkulu desteğiyle sahaya çıkan Kahramanmaraş İstiklalspor, maçın başından itibaren üstün bir oyun sergiledi. Oyuna hızlı bir giriş yapan temsilcimiz, orta sahada rakibine geçit vermeyerek topa hakimiyeti sağladı ve etkili ataklarla Orduspor kalesini abluka altına aldı. Savunmada da kusursuz bir performans gösteren kırmızı-beyazlılar, rakibine net pozisyon şansı tanımadı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Kahramanmaraş İstiklalspor, hanesine altın değerinde 3 puan ekledi. Bu galibiyetle puanını 43'e yükselten temsilcimiz, şampiyonluk yolundaki iddiasını güçlü bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Takımın sergilediği bu başarılı performans, taraftarlarını da coşturdu. Galibiyet sevinci hatıra fotoğrafı ile ölümsüzleştirildi.