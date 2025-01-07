Şehir genelinde toplam 7.594 yangın olayı meydana gelirken, 656 trafik kazası kaydedildi.

Ayrıca, 65 su baskını ve 15 boğulma olayı da rapor edildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, afetlere müdahale için 23 şube, 346 personel ve 64 araç ile hizmet veriyor.

Bu yıl itibarıyla 29.201 kişiye eğitim verildiği ve 540 denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplam itfaiye olay sayısı ise 11.509 olarak kaydedildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, 7/24 hizmet anlayışıyla, halkın güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.