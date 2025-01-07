Şehrin dokusuna uygun, modern ve dayanıklı yapılarla Kahramanmaraş yeniden ayağa kalkıyor. Başkan Görgel, “Yeni Kahramanmaraş, dayanışma ve azmin en özel örneği olacak” dedi.

6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeni Kahramanmaraş’ınimar ve inşa süreci büyük bir hızla ilerliyor. Şehir genelinde yapılan yoğun çalışmalar sonucunda şu ana kadar 27 bin 400 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın şehrin kalbinde başlattığı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ise Emlak Konut ve TOKİ tarafından önemli alanlarda konut ve iş yeri inşasına devam ediliyor. Azerbaycan Mahallesi, Hükümet Caddesi, Trabzon Caddesi, Cahit Zarifoğlu Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ve Ebrar Sitesi’nin bulunduğu bölgelerde projeler hummalı bir tempoyla yükseliyor. Şehirde gece gündüz demeden süren inşa çalışmalarının 2025 yılı sonunda tamamlanması ve tüm konut ile iş yerlerinin hak sahiplerine teslim edilmesi hedefleniyor. Depremden en çok etkilenen bölgelerde şehrin dokusuna uygun, modern ve dayanıklı yapıların inşası Kahramanmaraş'ı yeniden ayağa kaldırıyor.

“Kahramanmaraş, Dayanışma ve Azmin En Özel Örneği”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında tüm alanlarda çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı 6 Şubat öncesinden çok daha iyi bir noktaya taşımak için Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde bakanlıklarımız ve yerel yönetimlerimizle birlikte el ele vererek var gücümüzle çalışıyoruz. Şu ana kadar 27 bin 400 konutu hak sahiplerine teslim ettik. Kentsel Tasarım Projesi kapsamında da şehrimizin en önemli noktalarında modern ve dayanıklı yapıları yükseltiyoruz. Azerbaycan Mahallesi, Trabzon ve Hükümet Caddeleri ile Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanlar, hem estetik hem de fonksiyonel açıdan şehrimize yeni bir vizyon kazandıracak. Amacımız, 2025 yılı sonunda tüm hak sahiplerine modern ve güvenli konutları teslim etmek. Bu vesileyle, şehrimizin yeniden ayağa kalkması için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyoruz. Yeni Kahramanmaraş, dayanışma ve azmin en özel örneği olacak” ifadelerini kullandı.