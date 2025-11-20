Soruşturma kapsamında 14 örgüt üyesi ile bu kişilerden sahte ehliyet, SRC belgesi ve eğitim sertifikası satın aldıkları tespit edilen 22 kişi olmak üzere toplam 36 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen 3 adet sahte ehliyet, 131 adet eğitim sertifikası, 107 adet ustalık belgesi, 21 adet kalfalık belgesi, 13 adet usta öğretici belgesi, 19 adet SRC1 sertifikası, 23 adet SRC2 sertifikası, 20 adet SRC3 sertifikası, 19 adet SRC4 sertifikası, 9 adet SRC5 sertifikası, 1 adet sahte SRC2 kartı, 8 adet kayıt defteri, 1 adet bilgisayar kasası, 3 adet laptop, 9 adet cep telefonu çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheliden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Göksun’da Kaçakçılık Operasyonu”

12–18 Kasım 2025 tarihleri arasında Göksun ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı ile Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçundan 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden biri hakkında adli kontrol kararı uygulanırken operasyonlarda; 23.520 adet dolu makaron, 83 adet elektronik sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet otomatik av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 75 adet 9 mm fişek, 35 adet av fişeği, 3 adet kılıç, 13 adet kasatura ve balta ele geçirildi.

“255 Şahıs Yakalandı, 14’ü Tutuklandı”

Aynı tarihler arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen asayiş faaliyetlerinde Afşin ilçesinde 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Göksun ilçesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, Elbistan ilçesinde 1 adet ruhsatsız av tüfeği, Onikişubat ilçesinde 1 adet ruhsatsız tabanca alındı.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 255 kişi yakalanırken, çeşitli suçlardan aranan 14 kişi tutuklandı.

“FETÖ üyesi yakalandı”

TEM Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olma suçundan aranan ve hakkında 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. (40), 13 Kasım 2025’te Türkoğlu ilçesinde yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.