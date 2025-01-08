Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından Türk Somonu ve Alabalık başta olmak üzere yerli balık üretiminde farkındalık oluşturmak amacıyla balık işleme ve pişirme etkinliği düzenlendi.

Merdan Balıkçılık ve KİÜ Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü işbirliği ile Karacasu Kampüsü’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk Somonu, Kırmızı Benekli Alabalık, Hamsi, Palamut ve Mezgit gibi balıklar işlenerek, farklı tekniklerle pişirildi.

Festival havasında gerçekleştirilen etkinlikte, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü akademisyen ve öğrencileri, buğlama, kızartma, kömür ateşinde pişirme gibi farklı yöntemler kullanarak, birbirinden lezzetli ürünler ortaya koydular.

KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ve Merdan Balıkçılık Sahibi İbrahim Sarı’da etkinlikte tezgah başına geçerek, balık pişirme noktasında hünerlerini sergilediler. Yerli balık üretimine dikkat çekecek böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Bakan, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile kente ait lezzetlerin tanıtılmasına katkı sunacaklarını söyledi. Rektör Bakan, şöyle konuştu:

“Tabi bu bölümü bizim üniversitemiz açısından ve Kahramanmaraş açısından çok önemli bir bölüm. Niçin? Gerek Kahramanmaraş mutfağını gerek Türk mutfağını ve gerekse de dünya mutfağından bir çok lezzet burada öğrencilerimize aktarılıyor. Bugün de özellikle balık yapımıyla ilgili bir etkinlik düzenlemek istedik. Etkinliğe Merdan Balıkçılık İbrahim Sarı başkanımız sponsor oldular, destek verdiler. Sahadaki deneyimlerini, bir balık nasıl işlenir, nasıl pişirilir bu deneyimlerini paylaştılar. Biz de böylece hem mekteplileri hem alaylıları buluşturmuş, birbirinden kıymetli bilgileri öğrencilerimize göstermiş olduk.”

Kahramanmaraş’ın Türkiye’deki balık üretimi açısından taşıdığı öneme de vurgu yapan Bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Peki ne için özellikle balığı seçtik? Kahramanmaraş biliyorsunuz denizi olmayan bir şehir. Ama tatlı su kaynakları açısından ise Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri. Balık üretimi anlamında yıllık yaklaşık 18 bin ton balık üretimimiz var ve bunun yaklaşık 7 bin tonu yurt dışında 54 ülkeye ihraç ediliyor. Yani denizi olmamasına rağmen balık ihracatı yapan bir şehiriz. Diğer yandan Kahramanmaraş’ta su ürünleri işleme tesisi kapasitesi anlamında Türkiye’de birinci, Avrupa’da üçüncü sırada. Bu bize şunu gösteriyor. Su ürünleri sektörüyle ilgili Kahramanmaraş’ın alacağı daha çok yol var. Kahramanmaraş’ta bu sektörün daha da geliştirilme ihtimali çok çok yüksek. Kahramanmaraş’ta su ürünleri sektörünü rekabetçi bir sektör olarak gelecekte daha fazla gündemde olmasını biz talep ediyoruz. İşte bu bağlamda biz bu durumu kamuoyuyla bir daha paylaşabilmek ve Kahramanmaraş’ın bu yönünü bir daha hatırlatabilmek için bugünkü etkinliğin ana teması olarak balığı seçmiş olduk. Biz bu konuda üzerimize düşen her türlü görevi ifa etmeye üniversite olarak hazırız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz.”

Merdan Balıkçılık Sahibi İbrahim Sarı da yerli balık üretimine dikkat çekti. Özellikle Türk patentli Somonun dünya çapında ses getirmeye başladığını kaydeden Sarı, şunları kaydetti:

“Hocamızın da ifade ettiği gibi bizim denizimiz yok ama deniz gibi göllerimiz var. Alabalığı Türkiye’de en çok üreten şehirlerden biriyiz. Şimdi de Türk Somonu dünya çapında ses getiriyor ve Norveç’e rakip olmaya aday. Yani Türk patentli somonumuz dünyada ikinci sırada. Yine ihracatı da en çok yapılan balıklardan bir tanesi Türk somonu. Bugün de İstiklal Üniversitemizde, gastronomi alanında eğitim gören öğrencilerimizle bir araya geldik. Onlarla deneyimlerimizi paylaştık, balık nasıl işlenir, nasıl pişirilir noktasında tecrübelerimizi aktardık. Türk mutfağına daha da ileriye taşıyacak olan öğrencilerimizde bir farkındalık oluşturmak istedik. Sağolsun Rektör Hocamızda bize öncülük ettiler, bu imkanı sağladılar. Böylesine güzel bir etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.”

KİÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Burcu Erşahan, Prof. Dr. Seçil Fettahlıoğlu, KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı, KİÜ ve KSÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerin de eşlik ettiği etkinlikte, hazırlanan balıklar konuklara sunuldu.