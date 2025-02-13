Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, "nitelikli yağma ve tefecilik" yapmakla suçlanan örgüte yönelik Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi, Antalya ve Malatya illerinde eş zamanlı olarak 30 adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan 28 şüphelinin, çeşitli silahlı eylemler gerçekleştirdiği ve yüksek faizle borç para verdikleri kişilere zorla imza attırdıkları belirlendi. Zanlıların ikametlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda imzalanmış boş senet, farklı tutarlarda düzenlenmiş senetler, çek yaprakları, tapu belgeleri, araç tescil belgeleri, çeşitli ateşli silahlar, av tüfekleri ve bunlara ait mermiler, pala ve kılıç bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.